Le fils de LeBron James suit les traces de son père

Est-ce qu’un autre LeBron James pourrait un jour évoluer dans la NBA?

Âgé de 14 ans, LeBron James fils a compté 27 points à son premier match avec son école secondaire de Los Angeles, lundi, en portant le numéro 23 de son père.

«Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais je suis certainement très fier», a dit le père, mardi, au réseau ESPN, en parlant du numéro que portait son fils surnommé «Bronny».

«Mon fils a sa propre personnalité, il a son propre ADN. Nous partageons le même nom, mais il doit suivre son propre chemin», a précisé la vedette des Lakers de Los Angeles qui avoue être parfois «stressée» en voyant ses trois enfants pratiquer leurs sports favoris.

Le joueur étoile dit regretter d’avoir donné son nom à son fils.

«Lorsque j’étais jeune, je n’avais pas de père, donc je me suis dit que mon fils allait devenir un junior, et que j’allais lui donner tout ce que cet homme n’a pas fait pour moi», a-t-il ajouté à ESPN.

Voir ses enfants s’amuser lui permet aussi de se changer les idées.

«Le plus dur, c’est lorsque je suis sur la route et qu’ils jouent. Mais la disponibilité quand je suis ici et qu’ils pratiquent, cela me permet de me détendre... un peu», a-t-il dit.