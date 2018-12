Meghan Markle et Michelle Obama se seraient rencontrées pour la première fois loin des caméras

De passage à Londres pour la promotion de son livre «Becoming», l’ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama a passé une soirée avec la duchesse de Sussex Meghan Markle bien à l’abri des regards lundi dernier.

Le 3 décembre, les deux célèbres Américaines se sont donc rencontrées pour la première fois lors d’une soirée privée. La femme du prince Harry avait assisté à la conférence de Mme Obama au Royal Festival Hall.

«Elles ont longuement parlé de l’émancipation des femmes et de l'importance du soutien à leur apporter dans toutes les communautés du monde», a raconté une source à Evening Standard. Les deux femmes auraient également échangé sur leur expérience de la grossesse et sur l’éducation des enfants, en plus de leurs causes communes comme l’éducation des filles.

Proche des Obama

Si le Prince Harry est proche du couple Obama, Meghan Markle n’avait encore jamais rencontré Michelle.

Plusieurs croyaient d’ailleurs que le couple américain serait invité au mariage royal en mai dernier. Finalement, aucun dirigeant politique n’avait été convié à la cérémonie.