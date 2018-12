Paul Goldschmidt: une nouvelle vedette chez les Cardinals

L’excellent joueur de premier but Paul Goldschmidt a été échangé des Diamondbacks de l’Arizona aux Cardinals de St. Louis, mercredi.

«Nous avons été occupés durant cette saison morte pour travailler à améliorer notre formation et nous sommes excités d’annoncer l’acquisition, aujourd’hui, de l’un des meilleurs joueurs de premier but du baseball Paul Goldschmidt», a indiqué fièrement le président des opérations baseball des Cardinals, John Mozeliak.

En retour, les Diamondbacks obtiennent le lanceur Luke Weaver, le receveur Carson Kelly, le joueur d’avant-champ Andrew Young et un choix en vue du prochain repêchage.

Goldschmidt, 31 ans, a été sélectionné pour le match des étoiles du baseball majeur lors des six dernières saisons. Il a aussi remporté quatre fois le bâton d’argent chez les joueurs de premier but de la Nationale, en 2013, 2015, 2017 et 2018.

La saison dernière, Goldschmidt a conservé une moyenne au bâton de ,290 en 158 rencontres avec les Diamondbacks. Il a réussi 33 circuits et obtenu 83 points produits.

En 2017, cette vedette du baseball majeur avait produit un impressionnant total de 120 points en plus de croiser le marbre lui-même 117 fois. Seuls Giancarlo Stanton, alors avec les Marlins de Miami, et Joey Votto, des Reds de Cincinnati, l’avaient devancé pour le titre de joueur par excellence dans la Nationale.