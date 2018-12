[PHOTOS] Fuite de gaz: une dizaine de personnes évacuées à Québec

Une dizaine de locataires et de clients ont dû être évacués en raison d’une importante fuite de monoxyde de carbone dans le secteur du Vieux-Port, à Québec, aujourd'hui.

À 8 h 17, les pompiers de Québec ont été appelés à se rendre dans la rue des Vaisseaux-du-Roi, non loin de la gare du Palais, en raison d’une boîte électrique que des travailleurs d’un chantier de construction auraient percée par mégarde.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

De la fumée et du monoxyde de carbone, dont la fuite a vraisemblablement été causée par la combustion d’un fil électrique, se sont propagés à deux bâtiments, l'un résidentiel et l'autre commercial, au 5, rue des Vaisseaux-du-Roi et au 343, rue Saint-Paul.

Plusieurs logements ont dû être évacués. Heureusement, personne n’a été incommodé. Aucun incendie ne s’est déclaré à la suite de cet incident.

Les lectures ont montré que la concentration de monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore, était importante à l’intérieur des immeubles, de l’ordre de 200 à 300 parties par million (PPM). «On est vraiment plusieurs fois au-dessus de la lecture qui devrait être normale», indique David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Vers 10 h, les lectures de gaz s’approchaient des seuils normaux et l’intervention des pompiers tirait à sa fin. Une trentaine de pompiers ont pris part à l’opération.

