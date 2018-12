Pour le superhéros en vous: le nouveau modèle d’Air Jordan est inspiré du tout nouveau Spider-Man!

Alors que plusieurs critiques laissent entendre que Spider-Man: Into the Spider-Verse – en salle dès le 14 décembre – serait le meilleur film produit à ce jour sur le fameux superhéros, Nike annonce que le prochain modèle de ses Air Jordan sera inspiré de Miles Morales, l’homme-araignée afro-américain qui est en vedette dans ce dessin animé.

Comme le fait remarquer Kotaku , en plus d’être aux couleurs de la tenue Spider-Man de Miles Morales (blanc, rouge et noir), ce modèle de chaussures se veut également une réplique des Air Jordan que le héros porte dans Into the Spider-Verse.

Miles qui?

Bien que l’inclusion d’un homme-araignée afro-américain ait malheureusement fait sourciller quelques gérants d’estrade sur les réseaux sociaux, notons que le personnage est actif dans l’univers Marvel depuis 2011.

Après plusieurs numéros du comic book, on l’a notamment vu il y a quelques mois dans Spider-Man sur PS4 et, à en croire la finale du jeu, Morales aura un rôle encore plus actif dans l’inévitable suite à venir.