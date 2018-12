Un suspect accusé de tentative de meurtre

Une horrible tentative de meurtre ébranle la petite communauté de Buckland, dans Bellechasse, alors que la victime se trouve toujours dans un état grave dans un hôpital de Québec.

Vers 7 h lundi matin, le suspect aurait agressé « avec un objet contondant » une femme âgée dans la trentaine qui se trouvait dans une résidence du rang St-Roch.

La victime a subi des blessures sérieuses. Selon des citoyens de la municipalité, l’homme aurait possiblement agressé son ancienne amie de cœur avec un marteau, une information que la Sûreté du Québec ne pouvait pas confirmer hier.

L’individu a été arrêté lundi après-midi, sur le boulevard Hamel, près de la rue Soumande, à Québec. Son plus récent domicile serait situé tout près, sur la rue Marie-de-l’Incarnation.

« C’était pas la première fois qu’il lui donnait de la misère », a confié une source qui n’a pas voulu être identifiée. L’information a été corroborée par d’autres témoins.

Olivier Cloutier-Gaumond, 31 ans, a comparu hier à Montmagny. Il fait face à des accusations d’introduction par effraction, de tentative de meurtre et de voies de fait graves, ainsi qu’à trois chefs de bris d’engagement. Ce dernier était en attente de procès notamment pour vol, possession de biens criminellement obtenus et méfait. Détenu, il sera de retour en cour le 7 décembre. Sa fiche ne montre pas d’antécédents en matière de violence.

Inquiets

La poursuite attend une mise à jour de la condition de la victime. « Je ne peux en dire plus sur les faits », a brièvement commenté Me François Doyon-Gascon, procureur de la Couronne.

La jeune femme serait en attente d’une chirurgie. Très impliquée parmi les gens d’affaires locaux, elle était fort appréciée au Pub de la Contrée, la microbrasserie de Bellechasse où elle travaillait.

« C’est comme une petite locomotive pour notre terroir ici. Pour toute l’économie locale. C’est elle qui rallie tout le monde. On est tous très ébranlés », explique Steeve Lapointe.

« C’est très rare dans notre coin. Elle vient d’aménager il n’y a pas si longtemps. Elle est sympathique et elle cuisine bien au pub. Elle a toujours des idées et plein de projets. On a hâte d’avoir des nouvelles de son état », a ajouté Jean-Yves Turmel, maire de la municipalité d’un peu moins de 800 âmes.