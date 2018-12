5 façons de porter la couleur Pantone de 2019 en beauté

Chaque année, on attend impatiemment de savoir quelle sera la couleur Pantone. Pour les adeptes de maquillage, le résultat est parfois décevant, mais pas pour 2019!

On se souvient tous de la couleur de 2015, Marsala, qui était parfaite pour le maquillage.

Ou encore celle de 2014, Radiant Orchid, qui était quand même plus colorée, mais facile à incorporer dans son look.

Puis, il y a eu Greenery en 2017, un vert pas trop flatteur sur les yeux et les lèvres, disons.

Cette année, on est vraiment gâtées avec la couleur Living Coral.

Le corail est magnifique sur tous les teints, autant sur les joues que les yeux, les lèvres, les ongles et même les cheveux!

Voici donc 5 façons de porter la couleur Pantone de 2019, Living Coral:

1. En blush

Sur les joues, le corail sera plus flatteur sur les teints moyens ou foncés. Cela donne instantanément de l’éclat et un effet ensoleillé.

Pour un teint plus pâle, on en applique moins ou on se tourne vers le pêche pour un effet semblable.

Pour un vrai corail lumineux, on aime le blush en crème de Nyx qu’on retrouve sur Amazon.

Teinte Tickled, 10$ à amazon.ca

2. Dans les cheveux

On va se le dire, il est évident que c’est plus facile d’ajouter cette teinte dans des cheveux blonds ou déjà bleachés, mais rien n’est impossible si vous êtes brune.

Essayez la coloration semi-permanente de L’Oréal Paris qu’on retrouve sur Amazon pour voir si vous aimez le look et après, vous pourrez passer aux choses sérieuses.

Teinte Peach, 13$ à amazon.ca

3. Sur les lèvres

En un coup de bâton, le corail sur vos lèvres transformera votre teint en un look beauté 100% estival, alors que la grisaille d’hiver s’installe pour de bon.

Quand on le porte avec un look minimaliste, c’est une teinte qui peut remplacer le rouge classique, mais avec une twist plus lumineuse.

Essayez la teinture pour les lèvres Cushion de Revlon.

Teinte Corail de luxe 11,46$ à walmart.ca

4. Sur les yeux

Si vous avez les yeux bleus, le corail fera ressortir votre iris.

Pour les yeux bruns, ce sera tout aussi beau, puisque les teintes orangées viennent chercher le cuivre dans le brun. Dans tous les cas, ce sera un look original et magnifique!

Essayez cette palette de Maybelline qui contient un corail intense, un corail doux et des teintes neutres pour les accompagner.

Teinte Soda Pop, 18$ à maybelline.ca

5. En manucure

C’est un classique sur les ongles, alors on est bien contentes que ce soit la tendance pour 2019!

Sur les mains ou les pieds, cette teinte met en valeur le bronzage et, encore une fois, est une bonne alternative au rouge classique.

Essayez cette couleur de Sally Hansen avec un effet gel!

Teinte World Wide Red, 13$ à shoppers.ca

