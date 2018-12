6 tout inclus que les familles vont A-DO-RER

Pour les parents, partir en vacances en tout inclus, c’est la simplicité assurée: aucun repas à préparer et des activités organisées pour les enfants de tous les âges. Voici six complexes tout compris qui sortent le grand jeu pour impressionner et divertir les familles.

1. Nickelodeon Hôtel & Resorts Punta Cana, République dominicaine

La marque Nickelodeon, derrière le mégasuccès de Bob L’Éponge entre autres, s’est lancée dans l’industrie du tout inclus en juin 2016, avec l’ouverture du luxueux Nickelodeon Hôtel & Resorts Punta Cana par Karisma, située à Punta Cana. Les enfants pourront rencontrer leurs personnages préférés, Bob L’Éponge et Dora, en tête et s’amuser au gigantesque parc aquatique Aqua Nick. Pour les parents avec jeunes enfants, sachez que l’hôtel prête poussettes, lits de bébé et chauffe-biberon pendant toute la durée du séjour.

2. Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa, Îles Turques-et-Caïques

Membre du groupe Sandals, le Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa est reconnu depuis des années comme le tout inclus familial par excellence. La garderie pour les enfants de tous les âges, y compris les bébés, un grand parc aquatique, avec glissades, rivière et simulateur de surf, ainsi qu’un camp Sesame Street, permettant aux enfants de rencontrer les personnages de l’émission, sont autant de petits plus que les familles apprécieront!

3. Melia Braco Village, Jamaïque

Les enfants de six ans et plus prendront un plaisir fou au nouveau parc d’aventures du Melia Braco Village, situé à une cinquantaine de kilomètres de Montego Bay. Courses à obstacles, tyrolienne, mur d’escalade et trampoline promettent des sensations fortes dont ils se souviendront, le tout sous la supervision du personnel de l’hôtel! Cet hôtel à taille humaine, avec seulement 226 chambres, séduit par son architecture coloniale et son service personnalisé. La plage, quelque peu rocailleuse, est cependant parfaite pour la plongée en apnée.

4. Fantasia Bahia Principe Punta Cana, République dominicaine

Avec ses trois châteaux dignes de World Disney, le Fantasia Bahia Principe Punta Cana est un paradis pour les enfants. Ses jeux aquatiques, son mini-club pour les 0 à 13 ans et son loft pour les adolescents, avec ping-pong, billard, fléchettes, consoles de jeux vidéo, etc., promettent de belles journées actives. Les jeunes ont même leurs propres spa et salle de fitness. Un seul bémol: l’hôtel est en retrait de la plage. Il faut donc marcher un peu pour faire trempette dans la mer des Caraïbes et aucune chambre ne donne sur la mer.

5. The Grand at Moon Palace, Cancún, Mexique

The Grand at Moon Palace est une nouvelle section de 1316 chambres, familiale et luxueuse, du Moon Palace, au sud de Cancún. Les installations familiales y sont très nombreuses: parc de glissades, FlowRider (une vague artificielle pour faire du surf), une Playroom (avec des modules à escalader, des autos-tamponneuses, des labyrinthes, une zone arcade, une zone console de jeux, etc.), un bowling et de nombreuses piscines. Il est possible d’emprunter des vélos pour se déplacer au sein de l’immense complexe.

6. Club Med Punta Cana, République dominicaine

Mention toute particulière pour le Club Med Punta Cana. De un, parce que les Club Med sont reconnus pour leurs vacances multigénérationnelles de qualité. De deux, parce que le Club Med Punta Cana est le seul à présenter le Creactive par le Cirque du Soleil dans les Caraïbes, qui invite parents et enfants à participer à une trentaine d’activités acrobatiques et artistiques inspirées du Cirque du Soleil. Une petite fierté pour la clientèle québécoise.

Photo en accueil: Instagram @Airtransat

