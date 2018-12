Après avoir annoncé sa séparation, Cardi B partage une première photo de sa fille, Kulture

Cardi B a annoncé pas plus tard qu’hier qu’elle se séparait du rappeur de Migos, Offset, avec qui elle a eu une relation pendant un peu plus d’un an.

La paire était mariée depuis septembre 2017 et a eu ensemble un enfant, il y a à peine 5 mois. La petite fille née de leur union se prénomme Kulture Kiari et plusieurs supposaient que l’inspiration pour ce nom original provenait des albums de Migos Culture et Culture II.

Cardi B n’avait jamais présenté son poupon sur les réseaux sociaux, mais au lendemain de l’annonce de sa séparation, elle semble avoir eu envie de la montrer au monde entier.

«My heart (mon cœur)», a simplement écrit celle derrière le succès Bodak Yellow en guise de légende photo.

La nouvelle maman est peut-être en plein processus de divorce, mais elle semble prendre la vie du bon côté. Selon son message officiel annonçant sa rupture, Cardi B a précisé que rien de particulier ne s’était passé entre son mari et elle, mais qu’ils avaient simplement cessé «d’être en amour».