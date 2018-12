Attention à l’achat de billets de spectacles revendus

La revente de billets en soi n’est pas illégale et les offres sont nombreuses sur des sites comme Kijiji. Il est toutefois illégal de les revendre sur le domaine public (le trottoir).

L’été dernier, Québec a modifié la Loi sur la protection du consommateur (LPC) pour décourager certaines pratiques des sites de revente de billets qui affichent des prix plus élevés que ceux inscrits sur les billets. Cette pratique n’a rien d’illégal entre particuliers ou entre deux entreprises, mais pas entre une entreprise et un individu. Certains sites contournaient ainsi la loi en demandant à l’acheteur de billets de cocher une case où il devait indiquer le nom d’une entreprise bidon pour pouvoir obtenir ses billets (ce qui est désormais interdit).

Selon la loi, le prix affiché en ligne doit inclure tous les frais, excluant les taxes et certains services optionnels, comme la livraison à domicile. Et même là, c’est matière à interprétation, comme le démontre un recours collectif autorisé contre evenko, qui facture des frais de service de quelques dollars pour des billets commandés en ligne.

La LPC interdit désormais l’utilisation de robots pour acheter des billets de spectacles. Certaines billetteries sont prises d’assaut par ces technologies qui peuvent rafler des dizaines de milliers de billets en quelques minutes, créant un effet de rareté dans le but de mousser les prix à la revente. Un revendeur ne peut pas non plus vendre un billet de spectacle qu’il n’a pas en sa possession.