Cascades achète deux usines aux États-Unis

KINGSEY FALLS | Cascades a mis la main sur deux usines américaines, en plus de prendre une participation majoritaire dans Falcon Packaging, ce qui lui permettra de doubler sa capacité de production d’emballages écologiques fabriqués en pâte moulée servant notamment pour des œufs et la restauration rapide.

L’entreprise déboursera 37,4 millions $ US – environ 50,1 millions $ CAN – pour ces transactions.

«Les acquisitions annoncées [jeudi] nous permettent d’améliorer le positionnement de Cascades dans les marchés stratégiques des emballages destinés aux secteurs des protéines fraîches et des services alimentaires. Elles viennent également répondre à une volonté de faire grandir nos activités de pâte moulée, un produit d’emballage recyclé, recyclable, compostable et biodégradable qui offre des perspectives plus qu’intéressantes dans un contexte d’essor de l’économie circulaire», a affirmé le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, par communiqué, jeudi.

La compagnie québécoise devient donc propriétaire de l’usine Urban Forest Products (Indiana) et Clarion Packaging (Iowa), situés dans des États américains où la production d’œufs est très importante. Ces deux installations emploient 150 personnes.

Cascades devient aussi actionnaire majoritaire de Falcon Packaging, décrit comme «un leader dans la distribution d’emballages pour l’industrie des œufs». Cette entreprise possède des installations en Ohio et en Géorgie, et emploie 31 personnes.

Au total, ces trois entreprises ont engrangé des ventes consolidées de 110 millions $ US – environ 147,3 millions $ CAN – annuellement.

«La qualité des actifs acquis et leur complémentarité géographique avec les usines de Cascades œuvrant dans la fabrication d’emballage de pâte moulée vont permettre de mieux servir nos clients et de soutenir nos initiatives en innovation. En disposant de quatre usines de pâte moulée bien réparties sur le territoire nord-américain, Cascades pourra réaliser des synergies, mieux répartir ses volumes de production et spécialiser certains sites», a précisé le président et chef de l’exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés, Luc Langevin.