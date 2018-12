Cyndi Lauper en studio avec Dumas

Cyndi Lauper se retrouvera sur la trame sonore anglophone du film La course des tuques, a appris Le Journal. La chanteuse a enregistré la pièce Together, écrite par le Québécois Dumas, dans un studio new-yorkais, l’été dernier. Un moment « surréaliste », confie le musicien de Victoriaville.

Steve Dumas a dû se pincer à plusieurs reprises, le 19 juillet dernier. Durant six heures, le chanteur s’est retrouvé à réaliser la session d’enregistrement de Cyndi Lauper à l’intérieur du légendaire Sear Sound Studio, à New York.

« Dans le feu de l’action, j’ai un peu oublié l’icône qu’elle était, dit-il. Mais parfois, j’avais des moments de lucidité et je la regardais chanter et bouger en me disant : “oh my God”, c’est vraiment la fille que je voyais dans We Are the World ! (rires). »

Coup de cœur

En plus d’avoir composé la trame sonore de La course des tuques, Dumas a écrit pour le film animé la pièce anglophone Together, et sa version francophone, Ensemble. « C’est une chanson rassembleuse qui joue un rôle important dans le film », dit-il.

Au mois de juin, l’équipe de production a mentionné au chanteur qu’elle souhaitait envoyer le morceau à Cyndi Lauper, pour qu’elle y mette sa voix sur la version anglophone.

« Trois jours après, on avait un message de sa gérante, raconte-t-il. Elle avait un coup de cœur pour la chanson. De fil en aiguille, elle m’a demandé d’aller à New York enregistrer la toune avec elle. »

Collaboration plaisante

Sur place, Dumas a travaillé en collaboration avec Cyndi Lauper et son ingénieur de son, William Wittman. « C’est lui qui a enregistré Time After Time et Girl Just Wanna Have Fun, mentionne-t-il. Il connaissait son affaire. »

Ne chantant pas sur la version anglophone, Dumas n’a pas enregistré de duo sur place avec la légende pop. Mais les Américains lui ont toutefois fait confiance en lui demandant de réaliser le morceau. « J’étais ouvert à travailler en équipe avec eux, dit Dumas. C’est l’un des moments les plus surréalistes de ma carrière. »

« Je me suis grandement amusée en studio avec Steve. Nous avons vraiment bien travaillé ensemble. Nous avons rapidement pris un rythme de travail et ç’a été une collaboration facile et plaisante. Je trouve que le résultat est super » a affirmé Cyndi Lauper par courriel.

►Le film La course des tuques prendra l’affiche demain.

►La trame sonore anglophone sera lancée en janvier.

La course des tuques | Ensemble

► La pièce Ensemble, chantée par Dumas, est disponible sur la trame sonore francophone du film.

La course des tuques | Together

►La chanson Together, avec Cyndi Lauper, peut quant à elle être écoutée en primeur aujourd’hui au jdem.com.