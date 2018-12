Déjà une nouvelle calandre pour le Chevrolet Silverado HD 2020

Quelques jours à peine après avoir présenté son nouveau Silverado HD dont le design n’a vraiment pas fait l’unanimité, Chevrolet a publié des photos du même modèle avec une devanture différente.

Il s’agit de la variante High Country du Silverado HD. Celle-ci fait appel à une calandre plus classique incluant des rayures chromées horizontales et le logo en nœud papillon du constructeur au lieu du lettrage «CHEVROLET» qui figurait sur les images présentées plus tôt cette semaine.

Chevrolet entend commercialiser cinq versions différentes de son nouveau Silverado HD: Work Truck, Custom, LT, LTZ et High Country.

En plus de sa devanture retravaillée, le High Country est chaussé de roues chromées et d’une gamme d’équipements plus exhaustive.

Sous le capot, le Chevrolet Silverado HD 2020 sera livrable avec un choix de deux motorisations, l’une à essence et l’autre au diesel.

Le moteur turbodiesel de 6,6 litres qui équipe la version actuelle du Silverado HD demeurera vraisemblablement inchangé et devrait continuer d’offrir une puissance de 445 chevaux et un couple de 910 livres-pied.

Quant à la motorisation à essence, Chevrolet annonce simplement qu’un nouveau moteur viendra remplacer le V8 Vortec de 6,0 litres qu’on connaît actuellement. Aucun détail supplémentaire n’a été avancé pour le moment quant à ses spécifications, outre le fait qu’elle sera jumelée à une transmission automatique à six rapports.

Le Chevrolet Silverado HD 2020 sera officiellement dévoilé en février prochain, possiblement dans le cadre du Salon de l’auto de Chicago.