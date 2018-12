Gabriella tente sa chance au prestigieux concours Eurovision

La Québécoise Gabriella fait partie des 18 candidats qui tenteront de représenter la France au prestigieux concours Eurovision.

Les 18 finalistes, dont Gabriella et sa chanson On cherche encore (Never Get Enough), ont été retenus parmi 1500 chansons soumises au comité de sélection et prendront part au concours télévisé Destination Eurovision, qui sera animé par Garou et retransmis sur France 2.

Si elle gagne, Gabriella suivra les traces de Natasha St-Pier, qui a déjà représenté la France à Eurovision, et se rendra à l’étape finale qui se tiendra à Tel Aviv, en Israël, au mois de mai.

La lutte sera féroce cependant. Parmi ses adversaires, on retrouve quelques gros noms de la chanson française, dont Chimène Badi et Emmanuel Moire.