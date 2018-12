Il s’entraînait avec 31 000 pilules de meth

Pas moins de 13 individus ont été arrêtés jeudi et neuf d’entre eux ont comparu au palais de justice de Victoriaville, principalement pour des accusations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine.

Après cette première arrestation, l’individu avait été remis en liberté et était retourné s’entraîner le jour même et s’était excusé d’avoir causé des problèmes au gym ainsi qu’à ses membres. Jeudi, il a été arrêté de nouveau et accusé, si bien qu’il restera derrière les barreaux en attendant son enquête sur remise en liberté, prévue le 10 décembre.