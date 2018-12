La voiture électrique, ça passe par un accès à une borne de recharge

Dans le cadre de cette nouvelle chronique intitulée «Étiez-vous au courant?», Daniel Breton tentera de démystifier l’électrification des transports sous toutes ses formes.

Diplômé en gestion durable du carbone, Daniel Breton a été ministre de l’environnement du Québec et responsable de la stratégie gouvernementale d’électrification des transports. Il a coécrit 3 livres sur le sujet, dont «L’auto électrique... et plus» paru en 2018.

---

Lorsqu’on songe à passer à une voiture électrique, c’est la première question qu’on doit se poser. Vous est-il possible de brancher votre voiture à la maison, près de la maison ou au travail?

Si cette question peut sembler évidente, elle n’en demeure pas moins incontournable.

À LIRE AUSSI: Les ventes de voitures électriques sont en hausse

À LIRE AUSSI: 5 marques qui boudent les voitures électriques

Prenons le cas d’Annie et Carl, un jeune couple avec 2 jeunes enfants qui demeure à Beloeil. Ceux-ci sont les nouveaux propriétaires d’une maison unifamiliale pourvue d’un garage. Dans leur cas, il sera facile de brancher leur véhicule électrique à la maison grâce à une borne de recharge de niveau 2 (208 ou 240 Volts) qu’ils achèteront, feront installer par un électricien certifié et pour laquelle ils auront droit à un rabais gouvernemental allant jusqu’à 600$.

Ils pourraient aussi brancher leur véhicule électrique sur une simple prise de courant domestique de 120 Volts, aussi appelée borne de recharge de niveau 1. Dans ce cas, le chargeur est fourni avec le véhicule. Évidemment, lorsqu’on branche une voiture électrique sur une prise de niveau 1, le temps de recharge est beaucoup plus long. On parle ici de 10 à 20 heures de temps de recharge... et même plus dans le cas de véhicules électriques à grande autonomie plutôt que les 4 à 10h que nécessite la recharge sur une borne de niveau 2. C’est pourquoi il est recommandé de vous procurer une borne de recharge de niveau 2 si vous songez à une voiture 100% électrique.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Si vous optez pour un véhicule hybride rechargeable, il est possible de se contenter de brancher le véhicule sur la prise de courant domestique car leurs batteries sont plus petites. Évidemment, vous devez vous assurer que celle-ci soit en bon état et que son ampérage soit suffisant.

L’an dernier, Annie et Carl demeuraient au 5e étage d’un bloc appartement et n’avaient accès à aucune prise de courant à proximité. Dans ce cas, ils auraient pu demander à leur employeur d’installer une ou des bornes de recharge de niveau 1 ou 2 au travail. Il existe d’ailleurs un programme gouvernemental nommé «Branché au travail» pour faciliter cette installation et qui donne droit à la recharge gratuite pendant au moins trois ans.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Dans le cas où notre couple ne pourrait pas brancher leur voiture à la maison, près de la maison ou au travail, il lui serait difficile de passer à la voiture 100% électrique ou hybride rechargeable pour le moment.

Dans de tels cas, un véhicule hybride traditionnel efficace, c’est-à-dire qui consomme moins de 5L /100 km en moyenne, pourrait être une solution à envisager.