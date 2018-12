Lavigne a élevé son niveau de jeu d’un cran

SAGUENAY | Limité à quatre maigres points lors du premier mois d’activité dans la LHJMQ, le capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, Zachary Lavigne, a retrouvé le droit chemin en connaissant un mois de novembre époustouflant.

Motivé plus que jamais à entamer sa dernière saison dans le circuit Courteau, Lavigne a eu le malheur de se blesser peu de temps avant l’ouverture locale des Sags face au Drakkar de Baie-Comeau. Pendant ce temps, il prenait son mal en patience jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation qu'il pouvait rejoindre ses coéquipiers le 5 octobre dernier face aux Mooseheads de Halifax.

Son retour au jeu ne s'est pas passé comme il s'en attendait. Lavigne avait de la difficulté à obtenir des points et il n'a pas caché aux membres des médias qu'il devait en faire davantage. Le vétéran de 20 ans des Sags a ensuite retrouvé ses repères en épatant la galerie à un moment où son équipe connaissait sa première séquence difficile depuis le début de la saison. Malgré les défaites, Lavigne se présentait toujours dans le vestiaire avec la bonne attitude et le vouloir de gagner.

«J’essaie d’être constant à chaque fois que j’embarque sur la glace. J’essaie de donner mon 100 % et de montrer l’exemple aux autres joueurs. Je pense que ça finit par payer si tu te présentes à chaque présence», a expliqué celui qui vient d'être nommé le joueur-étudiant du mois de novembre chez les Saguenéens.

«Lorsqu'on s’est assis avec Zachary, il a dit : j’ai 20 ans, je dois en donner plus et m’organiser pour que ça marche. Tous les joueurs dans le junior majeur devraient apprendre de cette situation», a lancé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. «Quand tu as de la difficulté et que tu sais que ça doit changer, ça change sur-le-champ. Par contre, lorsque tu te cherches des excuses et des échappatoires, ça ne change pas. Ça prend de la maturité pour y arriver.»

Les Saguenéens ont entamé un voyage de trois matchs en Abitibi. Ils se mesureront aux Foreurs de Val-d’Or vendredi soir au Centre Air Creebec pour ensuite se diriger vers Rouyn-Noranda où ils affronteront les Huskies samedi et dimanche.