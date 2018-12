Le chanteur de The Buzzcocks Pete Shelley est décédé

Une triste nouvelle secoue aujourd’hui le monde de la musique.

Pete Shelley, chanteur et guitariste de la légendaire formation britannique The Buzzcocks s’est éteint jeudi en Estonie, où il résidait depuis plusieurs années.

Une crise de coeur aurait emporté le chanteur de 63 ans.

C’est son gérant qui a confirmé la nouvelle à la BBC.

The Buzzcocks sont considérés comme un des groupes importants du mouvement punk. Ils se sont notamment fait connaître pour leur méga succès de 1978 Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).