Les Red Wings gâchent le retour de Nylander

Alors que William Nylander disputait son premier match de la saison, jeudi soir, à Toronto, les Maple Leafs a encaissé un revers de 5 à 4 aux mains des Red Wings de Detroit. C’est Dylan Larkin qui a inscrit le but gagnant, en prolongation.

Il s’agit d’une première défaite en six matchs pour la troupe de Mike Babcock.

Nylander, qui s’est finalement entendu avec la direction des Leafs pour un contrat de six ans d’une valeur annuelle de 6,9 millions $, a été blanchi de la feuille de pointage et a obtenu 12 min 29 s de temps de glace.

Les Leafs ont effectué une belle remontée au troisième vingt alors qu’ils tiraient de l’arrière 4 à 1. John Tavares, Zach Hyman et Andreas Johnsson ont tour à tour touché la cible pour forcer la tenue d’une prolongation.

Larkin a dénoué l’impasse en complétant le jeu de Gustav Nyquist, qui a conclu la rencontre avec un but et deux mentions d’aide.

Jonathan Ericsson, Luke Glendening et Mike Green ont complété le pointage pour les visiteurs.

Jonathan Bernier a réalisé 27 arrêts dans la victoire. Quant à Garret Sparks, qui défendait le filet des Leafs, il a cédé cinq fois sur 32 lancers.

Les Penguins s’éclatent face aux Islanders

À Pittsburgh, Kristopher Letang et Phil Kessel ont touché la cible deux fois et les Penguins ont dominé les Islanders de New York 6 à 2.

Le capitaine des vainqueurs, Sidney Crosby, a également connu une bonne soirée au boulot avec un but et deux mentions d’aide. Le célèbre numéro 87 a maintenant inscrit 18 points à ses 10 dernières sorties.

L’autre marqueur des Penguins a été Riley Sheahan, tandis que Brock Nelson et Anders Lee ont compté pour les Islanders.

La série de Huberdeau se termine

À Sunrise, la série de matchs avec plus d’un point de Jonathan Huberdeau s’est arrêtée à six, alors que l’Avalanche du Colorado a vaincu les Panthers 5 à 2.

Le Québécois a été blanchi de la feuille de pointage, lui qui avait inscrit trois buts et 11 mentions d’aide à ses six dernières sorties.

Du côté de l’Avalanche, Carl Soderberg a touché le fond du filet deux fois, alors que Mikko Rantanen, J.T. Compher et Gabriel Landeskog ont aussi marqué. Chez les perdants, Aaron Ekblad et Colton Sceviour ont assuré la réplique.