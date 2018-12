L’histoire de la ville de Québec

Le Calendrier 2019 des vues anciennes de Québec (CVAQ), de la Société historique de Québec, est de retour pour une 38e année. Il présente, cette année encore, le visage de Québec, en photos, à travers les événements religieux, sociaux et sportifs.

L’édition 2019 du CVAQ souligne aussi, par des textes, des anniversaires significatifs tels que : les 75es anniversaires de la remise de la Croix Victoria au major Paul Triquet ainsi que du décès du maire de Québec, Georges Garneau. Le 100e anniversaire du décès du premier ministre sir Wilfrid Laurier et du 125e anniversaire du décès du premier ministre Honoré Mercier. Disponible au coût de 12,95 $ dans la plupart des librairies de la Ville de Québec (Vieux-Québec, Charlesbourg et Ste-Foy) et à la Tabagie J.E. Giguère et dans plusieurs autres établissements commerciaux de Québec, ce calendrier est l’un de mes préférés en raison de ses textes documentés, ses événements historiques, mais surtout ses photos anciennes. https://societehistoriquedequebec.qc.ca Voir quelques photos du calendrier 2019 dans cette page.

La rue St-Jean au 19e siècle

Photo courtoisie

Toujours tirée du Calendrier des vues anciennes de Québec, voici une photo prise à partir d’une fenêtre de la galerie du photographe J. Ernest Livernois, au carrefour de la côte de la Fabrique, des rues Couillard et St-Jean, qui montre la rue St-Jean à Québec vers 1890. On y aperçoit au loin la porte St-Jean avec ses quatre portes pour faciliter la circulation. Elle sera démolie à la fin du siècle (1897-1898) pour permettre la circulation des tramways.

Croix de Victoria

Photo courtoisie

Il y aura bientôt 75 ans (mars 1944), Paul Triquet militaire canadien, natif de Cabano au Québec, était décoré de la croix de Victoria, soit la plus haute décoration militaire pour bravoure au sein du Commonwealth britannique, pour ses faits d’armes pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il avait le grade de capitaine. Triquet fut le seul Canadien français à recevoir cette décoration parmi les 13 personnes honorées. Paul Triquet est décédé en 1980 à l’âge de 70 ans. Sur les photos, Major Triquet montre sa décoration et arrive à Québec en 1944.

Le petit train du Syndicat

Photo courtoisie

En novembre 1949, le Syndicat de Québec (magasin de St-Roch) ne lésine pas sur les moyens pour attirer la clientèle en offrant aux tout-petits le départ pour le pays des merveilles à bord d’un petit train électrique de 4 wagons. Son principal concurrent, la compagnie Paquet, réplique avec son traditionnel défilé se targuant d’y présenter le « vrai père Noël ».

La princesse Grace au Carnaval

Photo courtoisie

Ce fut lors du 15e Carnaval de Québec, en février 1969, la princesse Grace de Monaco avait accepté l’invitation de Mary Schaefer, l’épouse du maire de Québec Gilles Lamontagne, à venir participer aux activités du Carnaval dont la visite des voûtes Chez Ti-Père. La photo nous montre Son Altesse Sérénissime, Grace de Monaco, lors du bal de la régence en compagnie, à sa gauche de Gilles Richard, président du 15e Carnaval, et à sa droite, de Michel Pasquin, consul général honoraire de la Principauté de Monaco à Montréal.

