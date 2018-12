Rien pour le 3e lien et le tramway

« On a commencé à 1 % dans les sondages. Là, on est à 4 % et lentement, on est en train de monter et de gagner des appuis partout au Canada. Monsieur Macron, en 11 mois, a créé son propre parti et maintenant, il est le président de la France. Tout peut arriver parce que je le sens, il y a un momentum. Les gens sont tannés de la rectitude politique », a lancé celui qui veut rallier « les conservateurs désabusés ».