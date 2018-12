Un tir de Steven Stamkos envoie Danny DeKeyser sur le carreau

Le défenseur des Red Wings de Detroit Danny DeKeyser ratera de quatre à six semaines d’activités en raison d’une blessure à la main gauche subie durant le match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay.

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef Jeff Blashill le lendemain, sans toutefois pouvoir déterminer la durée exacte de la convalescence de son protégé.

L’arrière ayant totalisé 401 rencontres de saison régulière en carrière a été atteint par un lancer frappé de Steven Stamkos en deuxième période de la dernière partie.

Plus tôt en 2018-2019, DeKeyser avait manqué huit joutes à cause d’une autre blessure à la main. Depuis le début de la campagne, il a inscrit un but et six mentions d’aide en 20 sorties. Son nom s’ajoute à celui du Québécois Anthony Mantha – également touché à une main - au sein de la liste des éclopés.

La formation du Michigan avait rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto, jeudi.