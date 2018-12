Une baisse de régime coûteuse pour les Remparts

Les Remparts de Québec ont connu une baisse de régime en deuxième période jeudi face aux Islanders à Charlottetown, permettant à l’adversaire d’inscrire trois buts sans réplique. Ils n’ont pu s’en remettre et se sont inclinés 3 à 1 au Eastlink Centre.

Il s’agit d’une deuxième défaite de suite pour les Diables rouges, mais un premier revers en temps réglementaire à leurs sept derniers matchs.

La troupe de Patrick Roy avait bien amorcé la rencontre, s’offrant de bonnes chances de marquer au premier tiers, mais elle a laissé les Islanders prendre le contrôle de la deuxième période. Après seulement 25 secondes d’écoulées au second tiers, Keith Getson a donné le ton avec un but en avantage numérique pour les locaux qui en ont ensuite ajouté deux, des gracieusetés de Daniel Hardie, pour se forger une confortable avance de 3-0 après 40 minutes.

Les deux buts de Hardie étaient d’ailleurs ses 17e et 18e de la saison. Il vient à égalité au sixième rang à ce chapitre dans la LHJMQ.

Opportunisme

Québec a par la suite retrouvé son aplomb en troisième et Pierrick Côté a redonné espoir à son équipe avec son 8e de la saison, mais les Remparts ont été incapables d’en ajouter.

« C’est dommage parce qu’on a joué un bon match. Mes joueurs m’impressionnent, je m’attendais à ce que ce soit difficile vendredi soir, on est rentrés à 2 h 30 du matin jeudi. De voir les gars rebondir comme ça, je suis content », a mentionné Patrick Roy d’entrée de jeu.

Toutefois, un peu comme la veille face aux Sea Dogs à Saint-Jean, son équipe n’a pas été en mesure d’inscrire le but qui aurait pu faire tourner la rencontre en leur faveur.

« En troisième, on a eu plusieurs bonnes chances de marquer, mais le mot que je retiens des deux derniers matchs, c’est opportunisme. On n’a pas fait preuve d’assez d’opportunisme autour du filet. De plus, la qualité de nos lancers n’est pas tout à fait au rendez-vous. Il faudra être meilleurs à ce chapitre », a ajouté l’entraîneur des Diables rouges, qui ont dirigé 35 lancers sur Matthew Welsh jeudi soir.

En bref

Louis-Filip Côté a officiellement effectué son retour au jeu face aux Islanders. Jumelé à Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, il n’a pas mal paru pour un joueur qui n’avait pas joué depuis deux mois, a reconnu Roy.

« Il a très bien fait ça, et plus le match avançait, mieux il paraissait. On va lui donner pleinement le temps de prendre son rythme et ça va bien aller pour lui. C’est une personne dédiée et un exemple pour nos jeunes. Je ne suis pas inquiet pour lui. »

Félix Tremblay et Dylan Schives ont été laissés de côté, tandis que Gabriel Montreuil (virus) n’a pas pris part au match de jeudi.

Les Remparts concluront leur voyage dans les Maritimes samedi soir, face aux Screaming Eagles à Sydney au Cap-Breton.