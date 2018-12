Voici l’œuvre d’art qui honorera les frères Stastny devant le Centre Vidéotron

Voici l’œuvre d’art qui honorera les frères Stastny, un clin d’œil au hockey sur table, qui était si populaire au Québec alors que les trois joueurs slovaques faisaient la pluie et le beau temps sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey.

«Elle est très différente de celle de Jean Béliveau. Nous souhaitons faire une allée commémorative avec des œuvres originales et diversifiées», a commenté le maire de Québec, Régis Labeaume.

D’une hauteur de trois mètres et d'une largeur de quatre mètres et demi, l’œuvre intitulée Toucher la cible, est la réalisation du collectif Pierre&Marie. «On a voulu évoquer la dimension sociale du hockey et son côté rassembleur», a commenté l’artiste Marie Pier Lebeau Lavoie.

La recherche pour en venir au résultat final a duré «plusieurs semaines». Les artistes ont consulté des images d’archives et des documentaires vidéo. Ils se sont inspirés des objets promotionnels de l’époque. «On s’intéresse aux symboles identitaires ou aux objets qui ont du sens. Les frères Stastny sont admirés au-delà de leurs prouesses sportives», a indiqué Mme Lebeau Lavoie.

«Sympathique»

«J’adore, je trouve ça hyper sympathique», a exprimé M. Labeaume. «Les artistes ont frappé dans le mille. On voulait aller au-delà du buste traditionnel.»

Peter Stastny avait été choisi par le public comme étant le digne représentant de l’époque des Nordiques de la Ligue nationale de hockey qui se retrouverait dans l’allée commémorative installée devant le Centre Vidéotron. En tout, 20 000 personnes avaient participé au vote. Environ 45 % des votes étaient allés à Peter Stastny. Ce dernier avait demandé que ses frères soient honorés avec lui, un souhait qui était aussi partagé par la population, a indiqué le maire.

L’œuvre coûtera 200 000 $. Comme celle qui a été faite pour Jean Béliveau. En tout, les cinq sculptures représentatives des cinq périodes marquantes du hockey à Québec coûteront chacune 200 000 $ pour un total de 1 million $ pour l’ensemble de l’allée commémorative.

Au tour des Bulldogs

Après Jean Béliveau, qui a été le choix tout désigné pour représenter la période des As de Québec, la Ville lancera maintenant un deuxième vote populaire pour déterminer quel joueur représentera la période des Bulldogs. Les gens auront le choix entre Joe Hall, Joe Malone, Jack MacDonald, Paddy Moran et Tommy Smith.

Le vote sera ouvert au ville.quebec.qc.ca/hockey jusqu’au 20 janvier 2019.