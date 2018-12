Ariana Grande: 2018 a été «l’une des pires années» de sa vie

Ariana Grande a reçu le prix Femme de l'année lors de la cérémonie des Billboard Women in Music Awards, à New York jeudi, et a admis dans son discours de remerciement que, même si le succès a été au rendez-vous sur le plan professionnel, sa vie personnelle a été loin d'être aussi reluisante.

La chanteuse de No Tears Left To Cry s'est en effet séparée de son fiancé Pete Davidson en octobre, un mois après le décès de son ancien petit-ami Mac Miller.

«Je trouve intéressant que cette année ait été l'une des meilleures de ma carrière et l'une des plus mauvaises de ma vie, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. Je dis simplement ça parce que je sens que beaucoup de personnes admireraient quelqu'un dans ma situation, je suppose. Femme de l'année, une artiste qui pourrait bien être à son apogée, qui atteint quelque chose, et se dire : “'Elle a sa vie bien en main ; elle est à fond ; elle a tout".»

Elle a poursuivi : «C'est le cas, mais en ce qui concerne ma vie personnelle, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire maintenant. Alors oui, ça a été une question très conflictuelle. Si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ce prochain chapitre apportera, vous n'êtes pas le seul».

La chanteuse de 25 ans, qui a avoué qu'elle se sentait «complètement indigne» de cet honneur, a ensuite allégé le ton en déclarant qu'elle n'allait pas pleurer parce que «c'est vraiment énervant», avant de conclure avec ses espoirs pour la nouvelle année.

«J'espère pouvoir apprendre à donner à moi-même une partie de l'amour et du pardon que j'ai donné sans compter et facilement aux hommes par le passé, a-t-elle déclaré. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé et, dernièrement, j'ai découvert que ce sont les choses que j'ai toujours eues et les personnes que j'ai toujours eues qui me rendent toujours le plus heureuse.»

Lors de la cérémonie, SZA a reçu le prix Rule Breaker Award, la chanteuse country Kacey Musgraves a décroché le prix Innovator Award et Cyndi Lauper a remporté le prix Icon. Hayley Kiyoko et Janelle Monae ont également remporté un prix.