Des médecins se disent victimes d’intimidation

« D’un côté, il y a mon avocat et moi. De l’autre côté, il y a l’avocat du Collège avec le syndic du Collège. Là-bas, il y a une greffière qui est payée par le Collège, un avocat qui est payé par le Collège, le syndic est payé par le Collège, et j’ai devant moi un avocat, deux gynécologues payés par le Collège. J’ai donc six personnes devant moi qui sont payées par le Collège. Je pars avec trois prises en partant. La décision est déjà prise. » – Dr Gilles Mercier