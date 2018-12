Du soleil et des températures à la baisse

MONTRÉAL – Un front froid a traversé le Québec, jeudi, et apporté avec lui des vents et des températures froides qui se feront sentir tout au long de la fin de semaine malgré un ciel ensoleillé.

La journée de vendredi sera essentiellement grise et marquée par un refroidissement au cours de l’après-midi. En Abitibi-Témiscamingue et à Gatineau, le mercure pourra même atteindre les - 20 °C au cours de la soirée et de la nuit.

À Montréal, les précipitations de neige devraient cesser dans la matinée, les températures seront à la baisse pour atteindre – 10 °C en après-midi avec des vents du nord-ouest de 30 km/h. Dans la nuit de vendredi à samedi, le mercure affichera jusqu’à -22 °C.

À Québec le scénario devrait être similaire, le mercure affichera jusqu’à – 28 °C dans la nuit de vendredi à samedi.

Samedi sera une belle journée avec un ciel ensoleillé sur la plupart des secteurs de la province. Les températures resteront toutefois froides. À Montréal il fera – 10 °C et – 13 °C à Québec au cours de la journée.

Quelques flocons pourraient tomber dans l’après-midi dans l’ouest du Québec, en Abitibi-Téminscamingue et à Gatineau.

Pour dimanche, une alternance de soleil et de nuages est prévue. À Québec, des averses de neige seront possibles.

Malgré les températures qui resteront à la baisse, le soleil devrait être de la partie pour le début de la semaine, et ce au moins jusqu’à mercredi.