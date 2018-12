[VIDÉO] Les gars de Gaboom Films se tapochent joyeusement en jouant à Super Smash Bros. Ultimate!

En collaboration avec

Après des mois à nous titiller avec une pléthore de vidéos et de séances de jeux ici et là, Nintendo livre finalement Super Smash Bros. Ultimate.

ENFIN!

Histoire de vous faire patienter en file, on a demandé à Christine Lemus de vous préparer quelques faits sur la plus récente addition à la fameuse série.

Pour s'accompagner, Lemus a fait appel à ses amis de Gaboom Films qui, eux, ont tourné des sketchs inspirés de Super Smash Bros. Ultimate.

Bref, pour voir les gars de Gaboom déguisés en Mario, Luigi, Little Mac, King K. Rule, Inkling et même Wario se tapocher, n'attendez plus et lancez la capsule vidéo!

Super Smash Bros. Ultimate est disponible DÈS MAINTENANT dans les boutiques Microplay. Bon match!

