Moins d’heures pour les voies réservées sur le boulevard Lebourgneuf?

Dominique Turgeon, candidate d’Équipe Labeaume dans Neuchâtel-Lebourgneuf, a promis de réduire le nombre d’heures d’opération des voies réservées au transport en commun sur le boulevard Lebourgneuf. Les voitures pourraient ainsi utiliser ces voies durant plus d’heures qu’en ce moment.

Actuellement, les voies réservées sont en service du lundi au vendredi, de 7h à 18h. Le samedi et le dimanche, les heures d’opération sont entre 9h et 18h. Mme Turgeon suggère que l’horaire d’opération soit celui des heures de pointe uniquement en semaine, soit de 7h à 9h et de 15h à 18h, du lundi au vendredi.

«Il ne faut pas être idéologique et dogmatique dans la circulation. En fin de semaine, il n’y avait pas de bus», a indiqué le maire Labeaume.

Le nouvel horaire serait en opération à partir de la semaine prochaine. Une période d’essai aura ensuite lieu jusqu’au mois de février 2019.

M. Labeaume a appelé les citoyens à le soutenir en votant dimanche pour sa candidate. Cela enverrait «un signal clair» au gouvernement notamment en ce qui a trait au pont à étagement (ou tunnel) de 50 millions$ qu’Équipe Labeaume espère faire construire à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf.

M. Labeaume a refusé de dire clairement si ses diverses promesses électorales seraient tenues en cas de défaite de sa candidate lors du scrutin partiel de dimanche. «On a un seul scénario: celui de la victoire», a-t-il insisté.