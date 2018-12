Planches fromagères

Quelques bons fromages de chez nous, des confits maison, des croûtons et des noix garnissant votre plus belle planche, celle des grandes occasions... Voilà un délicieux en-cas des Fêtes, une gourmande contribution à un potluck ou une finale fromagée pour ceux qui n’ont pas la dent sucrée.

Un mètre de fromages

Photo courtoisie, La Baie

Imaginez passer sous le nez de vos invités affamés, cette longue planche en chêne européen de 112 cm de longueur par 15 cm de largeur, dotée d’une poignée que vous tiendrez probablement à deux mains ! Ils seront impressionnés d’y voir rassemblés une si grande variété de fromages, charcuteries, hors-d’œuvre, petits gâteaux ou tapas.

Heureux mariage

Photo courtoisie, west elm

La combinaison du marbre et du bois formant cette planche à découper aussi utilisée pour présenter des fromages, des charcuteries et des bouchées, crée un heureux mariage. Le marbre préserve la fraîcheur des aliments pendant la dégustation, tandis que le côté en bois peut servir à couper des morceaux ou des tranches de fromages.

Plateau tournant

Photo courtoisie, Stokes

Déguster des fromages devient plus convivial, lorsque le plateau placé au centre de la table tourne ! Les invités ont facilement accès à tous ses délices, sans devoir amicalement jouer du coude. Celui-ci de thinkkitchen, en bambou, arbore des motifs de style bistro, puis est vendu en duo avec un couteau à fromage en acier inoxydable.

Bois d’olivier

Photo courtoisie, Pottery Barn

Fabriquée en Tunisie, là où l’olivier est sacré et connu pour sa longévité, cette planche sculptée à la main est extrêmement dure et durable. Polie à l’huile d’olive pour hydrater sa surface, on peut également mieux admirer sa couleur et son grain. Chaque pièce est unique et l’écorce leur procure un côté rustique.

Marbre zébré

Photo courtoisie, La Baie

Voilà une magnifique planche de service en forme de pagaie (46 cm), en marbre naturel zébré, ultra résistant et antibactérien. Elle sera la pièce maîtresse de votre table du temps des Fêtes, certainement la plus belle du buffet ! Lavage à la main, à l’eau chaude seulement.