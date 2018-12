Saison 2 pour Bébéatrice

Trois semaines après sa mise en ondes, on sait déjà que Bébéatrice aura une suite. Guy A. Lepage profitera des vacances de Noël pour écrire la deuxième saison de la série animée.

« Je dois l’écrire dans mon mois de congé. Ça prend huit à dix mois à faire, donc ce sera en ligne à l’automne prochain », annonce-t-il, rencontré au lancement de la campagne Le Grand Sapin de Sainte-Justine, lundi.

Et même si sa fille Béatrice est aujourd’hui âgée de huit ans, le personnage qu’elle a inspiré à son père ne vieillira pas au même rythme qu’elle.

« Dans mon plan de match, Bébéatrice n’aura pas plus que cinq ans et demi. Je trouve que toute la magie d’un enfant se perd quand il commence l’école. Toutes les choses qu’il croyait vraies, il y aura désormais quelqu’un pour lui dire que ça ne l’est pas. Là, notre enfant qui était si merveilleux, imaginatif et naïf devient quelqu’un de plate ! » explique-t-il.