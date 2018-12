Uber à Lévis: «pas pour le moment», dit le ministre des Transports

À entendre le ministre des Transports, François Bonnardel, ce n’est pas de sitôt que les gens de Lévis auront accès aux services d’Uber comme promis par la Coalition avenir Québec pendant la campagne électorale.

«Non non non. On ne va pas plus loin pour Uber», a indiqué M. Bonnardel, lorsque questionné à savoir si la CAQ donnerait suite à son engagement électoral.

«Pas pour le moment», a ajouté le ministre des Transports, devant l’étonnement suscité par sa réponse devant la presse parlementaire.

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, le mois dernier, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a pourtant rappelé que son parti s’est engagé à étendre à Lévis le projet pilote qui permet aux chauffeurs d’Uber d’opérer à Québec et dans la grande région de Montréal.

Dans la plateforme Priorité capitale présentée pendant la campagne électorale, l’engagement de la CAQ était d’ailleurs clair.

«Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec élargira la couverture des nouveaux services mobiles facilitant les déplacements, notamment ceux d’Uber, aux usagers de Lévis», peut-on lire dans le document.