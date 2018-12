Ville de Québec: Le VG aura le réseau de transport structurant à l’œil

On peut y lire que le VG, Michel Samson, « effectuera une vigie du déroulement du projet du réseau structurant de transport en commun de Québec, jusqu’à sa mise en service [en 2026]. [Il va] s’assurer que le projet est géré avec un souci d’économie, d’efficience et d’efficacité, et dans le respect des lois et règlements en vigueur ». On précise également que le VG « rendra compte de ses travaux au conseil de la Ville au moins une fois l’an, en déposant un rapport faisant état de ses contestations et recommandations ».