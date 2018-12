Darren Kyeremeh s’engage avec le Rouge et Or

Darren Kyeremeh renouera avec le football la saison prochaine dans l’uniforme du Rouge et Or de l’Université Laval.

Inactif l’an dernier parce qu’il lui manquait un cours de mathématiques du secondaire, l’ancien secondeur étoile des Cheetahs de Vanier n’a pu évoluer avec les Minutemen de UMass avec qui il avait obtenu une bourse d’études.

Kyeremeh croyait porter les couleurs des Minutemen cette année, mais le congédiement de l’entraîneur-chef et de ses adjoints a modifié les plans. Coordonnateur offensif avec les Seminoles de Florida State, Walt Bell a été nommé dans ses nouvelles fonctions il y a quelques jours.

«On m’a retiré ma bourse d’études en novembre et le recrutement a recommencé, a-t-il expliqué. Ça fait un peu mal parce que c’est le rêve de plusieurs Canadiens de jouer dans la NCAA. Buffalo m’avait aussi offert une bourse à ma sortie des rangs collégiaux, mais il n’y a pas eu d’intérêt de leur part cette année. Même chose du côté de UConn. J’ai visité Laval et Montréal. Guelph était aussi dans l’équation.»

Les Ravens de Carleton et le coordonnateur défensif Paul-Eddy St-Vilien étaient aussi intéressés, mais Kyeremeh a décliné l’offre de visite.

«Au début, je ne voulais rien savoir de jouer pour le Rouge et Or parce que les équipes de Québec nous battaient quand j’étais à Vanier, a-t-il raconté. J’ai changé d’idée. J’aime beaucoup le programme. Laval a placé plusieurs joueurs chez les pros et l’encadrement est très bon. Ça va être bon pour moi de sortir de Montréal. Je vais pouvoir me concentrer sur mes études et le football.»

Kyeremeh a parlé avec le coordonnateur défensif Marc Fortier. «Marc prévoit m’utiliser comme secondeur intérieur ou extérieur du côté court du terrain, a précisé celui qui a été élu sur l’équipe d’étoiles du circuit collégial Division 1 en 2016 et 2017. J’ai toujours évolé comme secondeur extérieur, mais je suis prêt à jouer partout.»

À Laval, il retrouvera ses anciens coéquipiers Kean Harelimana et Zack Fitzpatrick.