Hydro-Québec a dépensé au moins 138 000 $ en frais juridiques pour se défendre contre l’injonction de Saint-Adolphe-d’Howard, en décembre 2017, qui tentait de suspendre les travaux de la ligne à haute tension qui traversait son territoire.

La firme McCarthy Tétrault a épaulé les services juridiques d’Hydro-Québec pour se défendre contre l’injonction, selon un document obtenu grâce à la loi d’accès à l’information.

Il s’agit de la même firme d’avocats qui a recruté l’ex-premier ministre Jean Charest comme conseiller stratégique. Ce n’est toutefois pas lui qui a porté le dossier contre Saint-Adolphe-d’Howard.

Hydro-Québec compte aussi 46 avocats à l’interne, et certains d’entre eux ont également travaillé sur le dossier contre la petite municipalité des Laurentides.

« Comme ces avocats sont des salariés d’Hydro-Québec, aucun honoraire ne leur est versé pour ces dossiers », a expliqué la société d’État.

En comparaison, Saint-Adolphe-d’Howard a dépensé 9801 $ en honoraires d’avocats et d’ingénieurs en 2017.

Expertise externe

Hydro-Québec fait régulièrement appel aux services d’avocats externes pour divers dossiers.

Dans un autre document d’accès à l’information, Hydro-Québec explique que « certaines circonstances peuvent justifier l’octroi d’un mandat à un cabinet d’avocats externe », par exemple, lorsque la société d’État n’a pas l’expertise à l’interne pour traiter d’un dossier.

L’ampleur d’un litige, comme celui qui l’a jusqu’à tout récemment opposée à Terre-Neuve-et-Labrador dans le dossier Churchill Falls, peut également justifier un recours à des services externes.

De 2015 à 2017, Hydro-Québec a dépensé près de 24 millions $ en frais juridiques externes, dont 800 000 $ pour McCarthy Tétrault.

La demande d’injonction de Saint-Adolphe-d’Howard visait à faire cesser la coupe forestière sur son territoire pour le projet de ligne à haute tension Grand-Brûlé/Dérivation Saint-Sauveur.

Impact irréversible

Selon la municipalité, qui demandait plutôt d’enfouir les lignes sur son territoire, le projet « a un impact irréversible sur les paysages [et] les écosystèmes ».

Hydro-Québec s’est défendue en soulignant que l’enfouissement retarderait les travaux de deux ans et ferait grimper de 59 millions $ le projet estimé à 100 millions $.

À la fin octobre 2018, les travaux étaient exécutés à plus de 85 %. Une douzaine d’avis de non-conformité environnementale ont été transmis à Hydro-Québec et à deux entrepreneurs depuis le début des travaux.

PROJET D’HYDRO DANS LES LAURENTIDES

Ligne de 120 kV reliant Mont-Tremblant et la ligne entre Saint-Sauveur et Sainte-Agathe-des-Monts

Projet sur 40 km amorcé en 2013

Saint-Adolphe-d’Howard conteste le projet depuis le début

12 infractions environnementales et deux amendes de 5000 $ et 10 000 $ contre Hydro

La société d’État doit faire cesser les rejets de sédiments

Hydro-Québec vient de recevoir un avis préalable à une ordonnance relativement aux travaux de construction de la nouvelle ligne à haute tension traversant la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides, en raison de déversements de sédiments.

Cela signifie que la société d’État devra, dès qu’elle recevra l’ordonnance, « cesser les rejets de sédiments dans les milieux humides et hydriques susceptibles d’être affectés par le projet et d’implanter, sur tout le territoire couvert par le chantier, les mesures de contrôle appropriées », a précisé la ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MarieChantal Chassé, hier, par communiqué.

12 avis de non-conformité

Depuis le début du projet de construction il y a cinq ans, 12 avis de non-conformité ont été transmis à Hydro-Québec ainsi qu’à deux entrepreneurs.

Deux amendes de 5000 $ et de 10 000 $ ont aussi été imposées à Hydro-Québec pour des manquements à la Loi sur la qualité de l’environnement.

« Nous souhaitons transmettre un message clair à Hydro-Québec voulant que ces travaux de construction d’une ligne électrique réalisés dans la région des Laurentides doivent absolument être faits dans le respect de l’environnement », a dit la ministre Chassé.

La société d’État devra par ailleurs « surveiller l’efficacité des mesures de contrôle en place, en plus de les entretenir et de les bonifier sans délai lorsque ce sera requis, afin de prévenir tout rejet de sédiments dans les milieux humides et hydriques susceptibles d’être affectés par les travaux », a-t-on ajouté, en précisant qu’Hydro, à la suite de l’ordonnance, aura 30 jours pour remettre « en état des milieux humides et hydriques visant les différentes parties du projet ».

Un rapport de suivi devra de plus être produit pendant trois années consécutives, à compter du 1er décembre 2019, concernant la végétalisation des milieux humides et hydriques du secteur touché par les travaux de cette ligne de transport électrique à 120 kV, laquelle doit relier le poste du Grand-Brûlé, à Mont-Tremblant, et la municipalité de Saint-Sauveur.