Le Canada déconseille à ses citoyens de se déplacer en France

MONTRÉAL - Le ministère des Affaires étrangères a publié un avis avertissant les Canadiens d’éviter de se déplacer en France samedi et dimanche, en raison de la manifestation des «gilets jaunes».

Selon l’avis disponible sur le site voyage.qc.ca, les manifestations des «gilets jaunes» présentent «une forte possibilité d’actes de vandalisme et de violence» en plus de perturber les transports, autant à Paris que dans les grandes métropoles régionales.

Le ministère demande à ses ressortissants de se tenir à l’écart des manifestations et des grands rassemblements, de suivre les directives de la police française, de consulter les médias locaux et de s’assurer que la destination est ouverte au public et sécuritaire.

La quatrième journée de manifestation des «gilets jaunes» est sous haute tension. Les deux derniers samedis de contestation se sont terminés dans la violence. Les «gilets jaunes» manifestent contre une hausse des taxes sur l’essence prévue en 2019 et annulée depuis par le gouvernement français, et plus généralement contre la baisse du pouvoir d’achat.