Le défi de la bûche de 70 mètres a été dépassé à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE – Le défi de la bûche de Noël longue de 70 mètres a été relevé avec brio, samedi, à Saint-Hyacinthe, par une armée de bénévoles qui ont bravé le froid au profit du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop.

«Ça a vraiment bien été, on a même fait une bûche de plus de 70 mètres, on parle de 235 pieds [ce qui fait près de 72 mètres]», a raconté l’instigateur de cette activité de financement, Jacques Raymond, qui est propriétaire depuis un quart de siècle de la pâtisserie La Demi-Calorie de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

«C’était un peu compliqué, par contre, car on a dû retarder le début de l’opération, le temps que le soleil s’installe», a-t-il dit.

«On avait plein de bénévoles, des gens qui ont travaillé fort, dont des hommes qui, au lieu de tenir une pelle comme dans leur métier, avaient une spatule dans les mains aujourd’hui», a poursuivi M. Raymond, le sourire dans la voix.

Une heure après le début de l’opération, soit un peu avant 11 h, la bûche remplie de crème fraîche et garnie de crème fouettée 35 % et de chocolat belge, dont du Callebaut, était fin prête à être dégustée. En milieu d’après-midi, il ne restait plus un seul morceau, si bien que l’objectif de recueillir 10 000 $ devrait être atteint, selon M. Raymond. Il restait à faire le décompte officiel.

«Nous avons sept ambassadeurs qui avaient acheté sept sections au coût de 1000 $ chacune, alors nous partions avec 7000 $, le reste de l’argent provenant des morceaux vendus à 1 $ l’unité aux gens qui sont passés au fil de la journée», a dit M. Raymond, qui s’est attelé à préparer les dizaines de pièces de bûches dès la fin du mois d’octobre.

C’était la troisième année qu’il pilotait cette initiative au profit des enfants de familles démunies, alors que les bûches précédentes avaient atteint 65 mètres lors des deux premières éditions.

Jacques Raymond, qui n’a même pas eu le temps de goûter à la fameuse bûche, ne peut pas se reposer maintenant que le défi de cette année a été relevé. C’est que le temps des Fêtes bat son plein et que sa pâtisserie est alors très occupée.

Le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop vient en aide aux enfants des familles démunies de Saint-Hyacinthe. Une mission très importante aux yeux de Jacques Raymond. «On donne un brin d’espoir aux enfants», a-t-il dit, en ne cachant pas que les parents des jeunes qui fréquentent cette ressource vivent souvent des problématiques importantes, comme la toxicomanie.