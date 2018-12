L’organisation: passion ou torture?

Quiz

Pas de problème ! Vous avez toujours des repas prêts et des bouteilles de vin en réserve.

Vous suivez votre liste impeccablement organisée par catégorie : fruits et légumes, conserves, produits laitiers, surgelés…

Vous rangez la carte dans votre porte-feuille et l’oubliez là.

Vous partez en voyage et vous devez préparer vos bagages.

De la vaisselle, des factures, un tire-bouchon, du papier de toilette, des serviettes, et ah ! de la nourriture.

Des boîtes de conserve, des boîtes de céréales, des denrées non périssables, quoi !

Des contenants étiquetés et des tablettes impeccablement structurées et sans poussière.

Vous avez acheté une nouvelle bibliothèque et devez y ranger votre montagne de livres.

Selon un plan précis que vous avez établi, vous classez vos livres par genre, par auteur et par date de parution, et ce, toujours en ordre alphabétique.

a

b

c

Passion organisation: vous êtes totalement mordu de l’organisation. Vous avez vos habitudes et adorez votre routine. Les listes, ça vous connaît : vous en faites pour absolument tout. Biffer une tâche effectuée est plus que satisfaisant. À la maison, tout est soigneusement organisé et classé : votre garde-manger, vos tiroirs, votre bibliothèque… Votre passion de l’organisation se reflète même dans votre emploi du temps. Attention toutefois de ne pas en faire une obsession !

Organisation modérée: vous êtes une personne modérément organisée. Vous avez établi une certaine structure dans votre vie et votre rangement, sans toutefois vous rendre fou. À la maison, les choses sont bien rangées, mais il n’y a pas d’ordre ni de classement précis. Il vous arrive de vous perdre dans votre tête et votre désordre. Oui, parfois, vous lâchez prise et vous vous laissez traîner. Mais, juste un peu !

Organisation anarchique: vous avez horreur de l’organisation. Quelle perte de temps ! Pourtant, vous savez que ça ne vous ferait pas de tort un peu de structure, mais c’est trop vous demander. Vous êtes très bordélique. Vous cherchez constamment vos clés, votre cellulaire ou quoi que se soit dont vous avez besoin. Vous êtes également le genre de personne à planifier deux activités en même temps. Un agenda vous serait peut-être utile !