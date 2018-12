Maxime Francon opte pour le Rouge et Or

Maxime Francon poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Au terme de sa visite, vendredi, le secondeur du Noir et Or de Valleyfield a confirmé sa décision. Son choix final s’est fait entre le Rouge et Or et les Gee Gees d’Ottawa.

«C’est l’ensemble de la situation qui m’a fait choisir le Rouge et Or, a expliqué Francon. Je me vois dans cette organisation. Le contact a été très humain. Les installations me plaisent. C’est un très beau programme de A à Z. Ottawa avait aussi un bon plan pour moi et j’ai aimé mes visites, mais j’ai vraiment trippé à Laval. J’avais aussi visité Sherbrooke et McGill, mais j’avais réduit mes options à deux équipes.»

Francon piaffe d’impatience d’évoluer au prochain niveau. «J’ai des frissons seulement à en parler, a-t-il résumé. Ça va être un beau défi parce que les secondeurs du Rouge et Or sont super bons. Je suis un joueur intense et passionné et c’est ce qui je veux apporter. Je suis très famille.»

À Laval, le futur étudiant en droit retrouvera les joueurs de ligne offensive Nicolas Thibodeau et Jonathan Plé avec qui il a évolué à Valleyfield en 2016. «Ils m’ont accueilli comme un grand chef, a-t-il imagé. Ce sont deux gros noms du programme du Noir et Or. Ils connaissent du succès à Laval et ils ont du plaisir. C’est encourageant de voir ça et leur présence m’a influencé.»

Vainqueur du Bol d’Or en Division 2 à ses deux dernières saisons et finaliste en 2016, Francon a conclu sa carrière collégiale sur une bonne note. Ses entraîneurs estiment qu’il aurait eu sa place sur l’équipe d’étoiles, mais le principal intéressé n’est pas offusqué. «Je joue au football pour les victoires, a souligné le secondeur de 6 pi 3 po et 240 livres. Je me fous des équipes d’étoiles. J’ai été privilégié de faire partie d’un groupe comme celui du Noir et Or.»

Dallaire rejoint son frère

David Dallaire a officialisé sa venue avec le Rouge et Or, vendredi. Le secondeur étoile des Condors de Beauce-Appalaches évoluera comme centre arrière et ailier rapproché dans les rangs universitaires où il retrouvera son frère Christian qui disputera sa dernière saison à Laval.