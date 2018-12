Mes enfants n’iraient pas aux Pères Maristes

Si j’avais une fille, je ne l’enverrais pas au Séminaire des Pères Maristes (SPM), à Québec. J’aurais peur qu’elle n’y soit pas respectée. Si j’avais un garçon, il n’irait pas là non plus. J’aurais peur qu’on en fasse un trou de cul.

En avril dernier, trois adolescentes fréquentant le SPM se sont plaintes que des garçons âgés de 12 et 13 ans les avaient contraintes à leur envoyer des photos d’elles nues, qu’ils auraient ensuite fait circuler à l’école. Le 3 mai, six garçons étaient arrêtés. Cinq d’entre eux seront plus tard accusés notamment de leurre et de distribution de pornographie juvénile.