Profiter du temps des Fêtes sans s’épuiser

Le temps des Fêtes est un moment particulier de l’année, riche en émotions et en souvenirs. Mais cette période peut aussi entraîner son lot d’anxiété et rapidement devenir synonyme de stress et d’obligations. Voici quelques conseils pour profiter pleinement de ce temps de l’année... et éviter que la magie ne se transforme en une course folle !

Réfléchissez à ce dont vous avez réellement envie

Pour des Fêtes à la fois agréables, amusantes et reposantes, il est bon de s’arrêter pour se demander ce dont on a vraiment envie et avec qui on souhaite passer ces moments privilégiés. Si on doit tous composer avec un certain nombre d’obligations, cette première étape permettra de mieux identifier et de prévoir les activités de même que les moments qui répondront à nos besoins.

Planifier pour économiser temps et énergie

Il n’est pas question ici de surcharger son horaire à la minute près, bien au contraire ! On parle plutôt d’une planification qui nous permettra d’économiser de l’énergie. Vous recevez la famille élargie pour un souper durant les Fêtes ? En planifiant et se préparant un peu à l’avance, le tout devient souvent moins stressant... et beaucoup plus agréable !

Des objectifs (et un budget !) réalistes

Non seulement les vacances pourraient ne pas être de tout repos, mais on risque aussi d’être déçus de ne pas avoir atteint tous nos objectifs quand on prévoit faire de la raquette au Vermont, de la randonnée dans les Laurentides, visiter la parenté en Gaspésie et faire des repas dignes de grands chefs... Dans le même ordre d’idée, il est préférable de se fixer un budget réaliste afin d’éviter un stress financier non seulement avant, mais aussi pendant, et après les fêtes !

Place aux moments de repos et à la spontanéité

De nos jours, les temps de repos se font plus rares, et les vacances des fêtes sont une belle occasion de se reposer et de dormir suffisamment. Vous pourrez aussi vous prévoir des journées de farniente... sans culpabilité ! Durant ces moments d’accalmie, vous pourrez vous retrouver, et laisser place aux plaisirs spontanés, rappelant vos plus beaux souvenirs d’enfance. Pourquoi ne pas improviser une bataille de boules de neige, jouer au roi de la montagne ou construire une glissade en famille, le tout suivi d’un film de Noël réconfortant en pyjama et d’un bon chocolat chaud ?

L’essentiel plutôt que la perfection

La dinde est un peu trop cuite, vos coupes de vin sont dépareillées, il manque des atocas et vous avez oublié d’acheter la bonne sorte de ketchup ? Ce n’est pas ce dont vos invités se souviendront. L’essentiel est de se retrouver, de se rassembler, de rire et de passer des bons moments auprès de ceux avec qui on fête. Ce sont tous ces instants — et non la perfection — qui rendent ces festivités heureuses et mémorables !

La recette pour des fêtes reposantes et agréables

En somme, l’essentiel durant cette période de l’année est de prendre soin de soi et de ceux qu’on aime, de savoir se détendre, se reposer... et d’avoir du plaisir ! Pour ce faire, il faut réfléchir à ce dont on a réellement envie. Ce n’est peut-être pas de satisfaire tout le monde, ni encore d’avoir une table parfaite en tous points. Au contraire, cet idéal pourrait être un climat de plaisir ou encore de calme, qui sait... car il sera différent pour chacun ! Cela dit, l’un des plus beaux cadeaux que l’on peut se faire et offrir à ses proches, c’est d’être réellement présent, sans être rongé par le stress ou la fatigue. Et c’est aussi de créer tous ces précieux moments dont on pourra se souvenir des années durant, et qui donnent toute leur signification à la magie de Noël.