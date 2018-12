QS et la chienne à Jacques

Ils disent : l’Assemblée nationale est la maison du peuple, et doit être représentative de la diversité des classes sociales. Et on ajoute : pourquoi tous les députés devraient s’habiller comme des avocats ou des médecins ? Pourquoi les codes de la bourgeoisie devraient-ils s’imposer à la poétesse autoproclamée de l’Assemblée ?