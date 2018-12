La Fondation du CHU de Québec, a accueilli, le 3 décembre dernier à l’édifice La Capitale de Québec, les porteurs de lumière et partenaires de la 8e campagne Québec Ville en Rose (QVR). Les collectes de fonds menées par les 51 porteurs de lumière, la générosité des partenaires et les profits issus de la soirée-cocktail du 3 octobre dernier ont permis à la Fondation d’amasser cette année 203 500 $.

Cette somme, destinée au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval, permettra de soutenir la recherche afin de développer de nouveaux traitements et de faire l’acquisition d’équipement médical à la fine pointe de la technologie pour les patients et patientes de Québec et de l’Est-du-Québec. En octobre dernier, 88 sites, bâtiments et monuments de Québec se sont illuminés de rose en guise de solidarité envers les personnes atteintes du cancer du sein, à l’occasion de l’événement QVR présenté par Québecor.

75 ans

Photo courtoisie

Michel Cantin, connu comme ferrailleur, célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance. Michel, qui a ouvert le premier cimetière de voitures usagées à Saint-Jean Chrysostome en 1973, est toujours actif dans le recyclage de fers et métaux. Passionné de courses d’autos NASCAR et ACT, Michel fêtera son anniversaire avec épouse Gisèle, sa fille Hélène, son petit-fils Mathieu et tous ses amis. Bonne fête.

Centenaire

Photo courtoisie

Bravo à Mme Imelda Pépin, qui habite la résidence Le Lorette, rue de l’Hôpital à Loretteville, qui a célébré, le 3 décembre dernier, ses 100 ans. La journée de Mme Pépin a commencé avec une célébration faite par l’abbé Gaston Vachon pour tous les résidents de 85 ans et plus, suivie d’un dîner et d’une remise spéciale. Sur la photo, Mme Pépin reçoit un certificat de félicitations pour son centenaire des mains du député de Chauveau (CAQ), Sylvain Lévesque, sous les yeux de la directrice générale de la résidence, Louise Boutin.

Le Petit Canot

Photo courtoisie

Les plus âgés d’entre vous, qui habitent le Quartier latin dans le Vieux-Québec, se souviendront peut-être de ce petit casse-croûte, situé à l’époque au 17 rue Couillard, et que les gens avaient baptisé Le Petit Canot (photo). La propriétaire du casse-croûte était Elvire St-Michel Hamel. Elle était aussi la belle-mère de Pierrette Garnier Hamel (photo) qui y a travaillé quelque temps. Pierrette, qui célèbre aujourd’hui son 79e anniversaire de naissance, et son conjoint Jean-Paul Hamel, retraité du SPVQ, vivent une paisible retraite dans le quartier Vanier à Québec.

3e génération en route

Photo courtoisie

Laurent Prémont (à droite sur la photo), de Prémont Harley-Davidson, sera grand-père en 2019. Sa fille Ann-Sophie­­­ (au centre de la photo) sera maman et son fils Charles-Alexy (à gauche sur la photo) sera sûrement le meilleur oncle du monde. Une 3e génération de passionnés à naître.

Anniversaires

Photo courtoisie

Claude Rousseau (photo), chef de l’exploitation chez Alithya... Drew Doughty, défenseur des Kings de LA (LNH), 29 ans... Sam Hunt, chanteur et compositeur américain, 34 ans... Nicki Minaj, rappeuse, chanteuse et compositrice américaine, 36 ans... Sinéad O’Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, 52 ans... Teri Hatcher, comédienne américaine, 54 ans... Kim Basinger, actrice américaine, 65 ans... Jean Nichol (né Jean-Louis Simoneau), chanteur québécois, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 décembre 1978. Golda Meir (photo) 80 ans, ancien premier ministre israélien... 2015. Douglas Tompkins, 72 ans, cofondateur américain de The North Face... 2012. Daniel Plante, 50 ans, de Daniel Plante Communication... 2010. Marcel Jobin, 79 ans, un des principaux instigateurs de la reconstruction du Manège militaire de Québec... 1980. John Lennon, 40 ans, un des Beatles.