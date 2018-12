Strome, un pari intéressant

CHICAGO | Au repêchage de la LNH de 2015 à Sunrise en Floride, Dylan Strome a grimpé sur l’estrade immédiatement après Connor McDavid et Jack Eichel. Il a enfilé l’uniforme des Coyotes de l’Arizona. Un peu plus de trois ans plus tard, l’attaquant a déjà quitté le désert pour la ville des vents.

Les Coyotes fondaient pourtant de grands espoirs en Strome. Ils l’ont préféré à Mitch Marner, Noah Hanifin, Ivan Provorov, Zach Werenski, Timo Meier et Mikko Rantanen, tous des choix du top 10.

Le 25 novembre dernier, le jeune John Chayka, le DG des Coyotes, a coupé les ponts avec Strome en l’échangeant aux Blackhawks en compagnie de Brendan Perlini contre Nick Schmaltz.

Ce dernier, un ailier de 22 ans, avait été le 20e choix au total des Hawks, lors du repêchage de 2014. Cette même année, les Coyotes avaient réclamé Perlini avec le 12e choix au total...

« J’étais sous le choc quand j’ai appris mon départ de l’Arizona, mais je crois qu’une transaction surprend toujours, a mentionné Strome au Journal. Je ne croyais pas partir aussi rapidement. Les Coyotes avaient probablement besoin d’un changement, nous avions perdu quelques matchs et les Blackhawks voulaient aussi brasser leur soupe. »

Nouveau départ

À ses six premiers matchs avec les Hawks, Strome a vécu six défaites. Mais sur une note personnelle, il a gagné la confiance de Jeremy Colliton avec quatre points (3 buts, 1 passe). En 20 rencontres avec les Coyotes, il avait inscrit seulement six points (3 buts, 3 passes).

« Je considère ce nouveau départ comme une occasion de lancer ma carrière, a reconnu l’Ontarien de 21 ans. J’ai en tête de prouver aux Coyotes qu’ils ont fait une erreur. Les Blackhawks croient en mon talent et mes habiletés. Je n’en demande pas plus. Je suis heureux d’être ici à Chicago, une bonne ville de hockey. »

« J’aurai aussi la chance d’apprendre de bons vétérans comme Jonathan Toews et Patrick Kane, a-t-il continué. Quand un gars comme Toews se lève dans le vestiaire, tu l’écoutes et tu ne dis pas un mot. Ils ont gagné dans le passé. »

À Chicago, Strome a également retrouvé un ancien coéquipier avec les Otters d’Erie en Alex DeBrincat. Un certain McDavid a aussi été le coéquipier de Strome et de DeBrincat avec les Otters.