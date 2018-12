Un premier médecin coupable d’acte criminel

Les médecins condamnés au criminel vont demeurer rares, selon des avocats spécialisés en droit médical, mais cette première condamnation risque de pousser les médecins à faire preuve d’une plus grande prudence.

« Sûrement que les médecins vont regarder cette cause avec attention et réviser leur manière de donner le congé aux patients vulnérables ou difficiles », affirme l’avocate Mylène Beaupré, qualifiant « d’inusitée et d’exceptionnelle » la condamnation du Dr Jérôme Dufour, de Laval.