Une rétrospective qui se veut politiquement incorrecte

La troupe de Salut 2018 annonce ses couleurs ! Le cabaret politique humoristique saura séduire les amateurs d’humour noir. Cette rétrospective théâtrale qui en est à sa 12e édition poursuit sa lancée, soit celle de se moquer sans retenue de ceux qui ont été sous les projecteurs, pour conclure l’année.

Il faut s’attendre à un humour cinglant, puisque l’on présentera un bye bye théâtral et musical fidèle à ses habitudes, sans porter de gants blancs. On aura plutôt des bas colorés aux couleurs de ceux de notre premier ministre Justin Trudeau.

« On va parler du cannabis qui est maintenant légal avec Justin Trudeau », révèle d’emblée Philippe Lemieux qui est à la barre du spectacle théâtral, Salut 2018 ! Cabaret politique et bouffonneries, depuis ses débuts. « On évoquera également le cannabis qui est en rupture de stock et les déguisements de Justin Trudeau en voyage », ajoute-t-il.

Si Justin Trudeau est à l’honneur, il ne sera pas le seul politicien parodié sur scène.

« On n’épargne personne », lance Philippe Lemieux, qui est l’auteur des textes en plus d’être comédien dans cette revue. « Manon Massé de Québec solidaire sera aussi bien présente. » Les défaites du Parti libéral et du Parti québécois seront aussi évoquées.

« On a un numéro musical de quatre minutes sur Gaétan Barrette, précise-t-il. Quant à notre nouveau premier ministre François Legault, il sera aussi parodié. »

Outre la politique sur la scène provinciale et fédérale, il sera aussi question de politique internationale. C’est principalement Donald Trump qui va écoper. Quant à la mairesse de Montréal Valérie Plante, on nous dit qu’elle ne sera pas épargnée non plus.

Nombreux sketches

« On a 39 numéros dans cette édition­­­, confie l’auteur. Jessica Léveillée-Lemay, une nouvelle recrue, se change 18 fois de costumes dans notre spectacle. »

Parmi les moments marquants de l’année, on a choisi d’illustrer le G7 sur le thème de Gilles Vigneault. « On évoquera aussi l’immigration et le fameux chemin Roxham qu’empruntent les immigrants qui entrent illégalement. »

Les artistes aussi

Outre la politique, les artistes seront aussi bien illustrés dans cette rétrospective. Il faut s’attendre à quelques moqueries à propos de Maripier Morin, Guylaine Tanguay et Mario Pelchat. « On parlera du documentaire de Pénélope McQuade, Troller les trolls », souligne Philippe Lemieux.

On apprend également que deux sketches porteront sur Robert Lepage à propos de ses pièces SLĀV et Kanata­­­. Sonia Benezra et Hubert Lenoir seront aussi caricaturés.

Comme par le passé, on se servira d’un bulletin de nouvelles pour intégrer plusieurs faits saillants de l’année sur un ton humoristique. Parmi ceux-ci, mentionnons la mise sous tutelle de Vacances Sinorama au moment où Guylaine Tremblay était porte-parole de l’entreprise de voyages et qu’elle en faisait la promotion.

« La jeune femme qui souhaite devenir policière tout en gardant son voile sera aussi parodiée », annonce le comédien.

Les sondages politiques qui se sont trompés ne passeront pas inaperçus non plus.

« On a beaucoup de chorégraphies et une douzaine de chansons », conclut Philippe Lemieux.

Salut 2018 ! Cabaret politique et bouffonneries

Auteur : Philippe Lemieux

Mise en scène : Hugo Turgeon

Distribution : Pier-Anne Cloutier­­, Jessica Léveillée-Lemay, Alexis Gareau, Lilà Paquette Mourmant, Philippe Lemieux, Guillaume Regaudie et Guillaume­­ Borys

Du 20 au 28 décembre à Montréal au Café Campus

Les 14 décembre à Joliette au Centre Culturel

Les 26 et 27 décembre à Québec au Théâtre Petit-Champlain

Les 29 et 30 décembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne