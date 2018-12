Weber et l’effet domino

CHICAGO | Marc Bergevin avait son sourire des beaux jours samedi, à la veille du match contre l’équipe où il a appris les rudiments de son métier, les Blackhawks. Après le tiers de la saison, le Canadien aspire toujours à une place en séries, un scénario qui paraissait impossible il y a quelques mois.

Si le directeur général du CH est plus serein, il y a plusieurs facteurs pour l’expliquer. Le retour au jeu de Shea Weber redonne du lustre à la ligne bleue, Max Domi consolide la position de centre, Jonathan Drouin joue à la hauteur de son talent, Jesperi Kotkaniemi poursuit son apprentissage, Carey Price retrouve tranquillement ses repères et l’équipe ne gagne pas tous les soirs, mais elle travaille fort.

« Au début de l’année, j’avais dit que le but est de se battre pour une place dans les séries, a rappelé Bergevin dans une salle de presse du nouveau complexe d’entraînement des Blackhawks. En ce moment, on fait ça. On a eu une période difficile, mais malgré ça on jouait bien, on travaillait. Contre la Caroline, on aurait mérité un meilleur sort, contre Washington aussi. On a joué des bons matchs. C’est certain qu’on a eu des reculs. Au New Jersey, on n’a pas eu un bon match, mais dans l’ensemble on joue bien. Dans les 20 à 25 prochains matchs, on va avoir des périodes difficiles, mais j’aime la façon dont l’équipe se comporte. »

Avec une fiche de 14-10-5, le Tricolore s’accroche présentement à une place en séries. Et par magie, les partisans et journalistes ne réclament plus la tête du DG.

« Les critiques viennent avec la position [au classement], a souligné Bergevin. On fait ce qu’il faut pour l’organisation. On prend des décisions. Souvent, ce sont des décisions qui ne sont pas populaires, mais pour le bien de l’organisation on vit avec les critiques. On va de l’avant. On a une jeune équipe, mais je trouve qu’il y a beaucoup de positif avec l’organisation. »

Dans les bonnes chaises

Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Depuis le retour au jeu de Weber, le 27 novembre, le Canadien présente un dossier de 3-2-0. Si cette fiche n’a rien d’extraordinaire, c’est plus frappant lorsqu’on regarde la colonne des tirs et des buts marqués et accordés. À ses cinq dernières sorties, la bande à Claude Julien a malmené ses rivaux 215 à 124 pour les tirs et 17 à 11 pour les buts.

Si Weber répète qu’il n’a pas changé l’image de l’équipe à lui seul, il a quand même eu un impact immédiat après une très longue absence.

« Même moi, je ne me souvenais plus à quoi ça ressemblait d’avoir Shea Weber au sein de la formation, a lancé Bergevin. Ça fait du bien de le voir. Nous avons joué pratiquement un an sans lui. Mais quand tu analyses un peu plus, il faut se rappeler qu’il s’était blessé dès le premier match de l’année à Buffalo [en 2017-2018]. Il avait joué jusqu’à la mi-décembre en cachant une blessure. Ce n’était pas le même Shea Weber. Avec Shea en santé, nous replaçons un peu tout le monde dans la bonne chaise.

Jeff Petry a des minutes moins difficiles. Il a fait de l’excellent boulot en l’absence de Weber. Brett Kulak a aussi la vie plus facile en jouant avec Weber et Noah Juulsen se retrouvera au sein d’une troisième paire à son retour au jeu. Ce sera parfait pour un jeune défenseur. »

Avec Weber au sein de la formation, Carey Price a aussi présenté de meilleures statistiques avec un dossier de 3-2-0, une moyenne de 2,24 et un taux d’efficacité de ,911.

« Nous parlions il y a quelques jours de Price. Nous remarquons qu’il est plus confiant et agressif depuis le retour de Shea, a souligné le DG. Tranquillement pas vite, il redevient le Carey que nous connaissons. Oui, l’arrivée de Shea a un impact sur son jeu, mais je vois aussi de l’amélioration chez Carey. »

Domi en donne encore plus

Bergevin a réalisé un bon coup en juin dernier en échangeant Alex Galchenyuk aux Coyotes de l’Arizona contre Max Domi. À Montréal, Domi a rapidement trouvé sa place dans un gros marché de hockey, en plus de répondre à une faiblesse en s’établissant comme un bon centre. Avec 30 points (13 buts, 17 passes) à ses 29 premiers matchs, le jeune attaquant surpasse les attentes.

« C’est un très bon joueur, il a de la passion, il patine bien et il joue à un rythme élevé, a précisé Bergevin. Mais c’est toujours difficile de prédire s’il y aura une bonne complicité entre certains joueurs. Il a cliqué rapidement avec [Jonathan] Drouin. Nous espérions que c’était pour être le cas. Mais l’an dernier, nous voulions la même chose pour Max [Pacioretty] et Jo, mais ça n’a jamais marché. »