13 choses à savoir sur les Dr. Martens

Cette semaine, la fameuse compagnie de chaussures Dr. Martens était sur les lèvres de plusieurs Québécois.

Mais connaissons-nous vraiment cette compagnie qui fêtait les 70 ans de sa création l’an dernier?

Voici 13 faits pour mieux vous familiariser avec ces bottes mythiques.

1. La compagnie de chaussures britannique Dr. Martens a été fondée en 1947.

2. Le docteur Märtens a créé le fameux modèle de botte après s’être blessé le pied dans un accident de ski. Il cherchait une chaussure confortable à porter durant sa convalescence et ne trouvait rien.

3. La première paire de bottes a été mise en marché en 1960.

4. Les bottes étaient tout d'abord destinées pour la classe ouvrière. Elles étaient très populaires auprès des postiers et des policiers.

5. Les bottes sont rapidement devenues populaires au sein des sous-cultures commes les punks et les skins.

6. On a souvent crédité la popularité des doc martens à Pete Townshend de The Who qui les portait régulièrement sur scène.

7. Le pape Jean-Paul II avait une paire de docs blancs faits sur mesure.

8. 42 000 km de fil jaune est utilisé chaque année pour la production des célèbres chaussures.

9. 70 000 variations différentes ont été manufacturées au cours des années.

10. On peut trouver Dr. Martens dans le dictionnaire Oxford.

11. «A type of heavy lace-up boot or shoe with an air-cushioned sole.»

12. 3.2 millions de paires sont vendues à chaque année

13. En 2003, la production a été déplacée en Asie, malgré le fait qu’une collection exclusive est toujours produite au UK.