Aux petits soins avec les invités

À l’aube du temps des Fêtes, votre chambre d’invités est-elle prête à recevoir parents et amis qui ont annoncé leur venue, qui arriveront à l’improviste ou qui prendront la sage décision de dormir à la maison plutôt que de prendre la route ? Voici quelques accessoires pour les traiter aux petits oignons. Photo courtoisie, Simons

1. Boîte métallique, pour rassembler différents accessoires de toilette destinés à vos invités, qui les auront peut-être oubliés, 15 $, simons.ca Photo courtoisie, Simons

2. Douce bouillotte arborant un paysage brumeux inspiré des forêts canadiennes, pour soulager les petits maux qui surviennent parfois à la fin d’une soirée animée, 15 $, simons.ca Photo courtoisie, Bleu Lavande

3. Parfumée aux huiles essentielles de lavande et de camomille, cette brume de chambre vaporisée juste avant de dormir crée une ambiance favorable à la relaxation, 16 $, bleulavande.com Photo courtoisie, Caffitaly

4. La plus petite machine à café de Caffitaly avec capsules innovatrices brevetées, le modèle Ambra S18, combine facilité d’utilisation, design moderne et taille compacte et s’intègre sans problème dans la chambre, 159,99 $, caffitalycanada.com Photo courtoisie, Simons

5. Peignoir en ratine bouclée et moelleuse de type spa, avec ceinture à nouer et grandes poches, offert en blanc, en bleu poudre et en rose, 125 $, simons.ca Photo courtoisie, Casper

6. Oreiller Casper deux en un, qui compte un oreiller intérieur dense et ferme fournissant le soutien recherché, puis un oreiller extérieur moelleux procurant le confort souhaité, 85 $ (standard) ou 100 $ (king), casper.com Photo courtoisie, HomeSense

7. Jeté en laine d’une teinte apaisante et romantique, qui apportera chaleur et réconfort aux invités, 149,99 $, dans les magasins HomeSense Photo courtoisie, HomeSense

8. Lampe de table ornée d’un abat-jour et dotée d’un pied à motifs, pour créer une ambiance plus tamisée dans la chambre d’amis, 39,99 $, dans les magasins HomeSense Photo courtoisie, Casper

9. Ensemble de draps Casper (drap plat, drap-housse et une ou deux taies) en percale de coton, résistants, qui restent doux et frais lavage après lavage, entre 140 $ (simple) et 210 $ (king), casper.com Photo courtoisie, Simons