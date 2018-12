De nouvelles Discussions

Les drôles de tranches de vie familiale de François Morency continueront de vivre à l’écran. Radio-Canada a commandé une deuxième saison de Discussions avec mes parents.

L’humoriste a appris la nouvelle en début de semaine dernière. La première saison, qui prend fin ce soir, a récolté de bons résultats les lundis soir à 19 h 30, ralliant une moyenne de 817 000 téléspectateurs, contre 1 004 000 pour Boomerang à TVA, selon les données confirmées de Numéris. Pas mal pour un projet né d’un statut Facebook.

François Morency a déjà commencé à écrire cette suite. Quatre scénarios sont complétés. L’humoriste parle de scènes plus nombreuses et plus courtes.

« C’est la directive générale qu’on s’est donnée pour avoir plus de choix une fois qu’on arrive en montage, explique l’auteur et comédien. C’est le même processus que d’écrire un show d’humour. Tu coupes pour garder le meilleur du meilleur. »

Public plus large

La première saison de Discussions avec mes parents a permis à François Morency d’élargir son public.

« Quand tu fais un one-man-show, tu rejoins essentiellement les gens de ton âge, 10 ans plus jeunes et 10 ans plus vieux. Une série, c’est fou comme ça ratisse large. Quand je suis allé au Salon du livre de Montréal en novembre, la file des gens qui attendaient pour avoir ma signature était tellement diversifiée. Il y avait des ados de 14 ans, pis des grands-parents de 86 ans. Je n’ai jamais rejoint un auditoire aussi vaste. Mais j’aurais dû m’en douter, parce que, sur Facebook, il y a plein de gens qui m’écrivent pour me dire qu’ils regardent la série en famille. »

« Après 25 ans de carrière, tu penses avoir fait le tour, mais tu n’as jamais fait le tour », ajoute l’auteur.

Rappelons que Discussions avec mes parents, c’est d’abord et avant tout un livre de François Morency qui s’est écoulé à plus de 30 000 exemplaires depuis son lancement en 2017.

Retour en janvier

Bien qu’il faudra attendre à septembre pour voir de nouveaux épisodes de Discussions avec mes parents, François Morency sera de retour en ondes bien avant. En janvier, il reprendra les rênes d’Ouvrez les guillemets, son émission de variétés humoristiques articulée autour de citations mémorables. Deux émissions ont été enregistrées. Deux autres enregistrements sont prévus cette semaine.

Puisqu’il s’agit d’un format original, Morency et son équipe ont procédé à quelques ajustements entre les deux saisons. « On a changé un peu le déroulement du show. On a fignolé quelques affaires. »

Nouveau spectacle ?

Les fans de François Morency, le stand-up comique, devront s’armer de patience, puisqu’avec deux émissions à l’antenne, le principal intéressé n’a pas le temps de préparer un nouveau spectacle, son premier depuis Furieusement calme en 2013.

« C’est trop costaud comme engagement. C’est pour ça que j’ai arrêté d’animer les Olivier aussi. »